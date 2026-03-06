Денис Седашов

В баскетбольной Суперлиге Украины GGBET были сыграны два матча очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В первом поединке Харьковские Соколы на выезде обыграли Киев-Баскет. После равной первой половины гости постепенно перехватили инициативу, выиграв третью и четвертую четверти и доведя встречу до победы.

Еще более напряженным вышел матч в Ровно, где местный одноименный клуб принимал Черкасские Мавпы. Основное время завершилось ничьей, поэтому команды определяли победителя в овертайме. В дополнительной пяти минутке хозяева смогли вырвать победу.

Суперлига

Киев-Баскет – Харьковские Соколы 65:76 (19:16, 14:17, 21:27, 11:16)

Ровно – Черкасские Мавпы 77:76 ОТ (18:17, 21:20, 15:20, 16:13, 7:6)

