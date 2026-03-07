Бостон Шульги разгромил Даллас, 38 очков Йокича не спасли Денвер от разгрома
Майами прервал победную серию Шарлотт
12 минут назад
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось семь матчей.
Майами прервал победную серию Шарлотт из 6 матчей (128:120), защитник Хит Тайлер Хирро отметился 33 очками, 9 подборами и 9 передачами.
Денвер разгромно проиграл Нью-Йорку (103:142), несмотря на 38 очков Николы Йокича.
НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Даллас 120:100 (21:22, 37:31, 32:27, 30:20)
Шарлотт – Майами 120:128 (27:30, 34:28, 40:40, 19:30)
Хьюстон – Портленд 106:99 (27:34, 30:22, 20:26, 29:17)
Денвер – Нью-Йорк 103:142 (29:27, 23:38, 28:40, 23:37)
Финикс – Новый Орлеан 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35)
Сан-Антонио – Клипперс 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20)
Лейкерс – Индиана 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37)