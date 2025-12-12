27 очков Кабацюры вывели Прикарпатье-Говерлу в четвертьфинал Кубка Украины
В следующем раунде команда встретится с Запорожьем
19 минут назад
Фото: ФБУ
Прикарпаття-Говерла одержала победу над Черкасскими Мавпами и гарантировала себе место в 1/4 финала Кубка Украины.
Самым результативным игроком матча стал Илья Кабацюра из ивано-франковской команды — 27 очков, 6 подборов и 3 передачи.
Кубок Украины. Первый этап
Прикарпаття-Говерла – Черкасские Мавпы 98:82 (20:22, 26:20, 30:22, 22:18)
В четвертьфинале Прикарпаття-Говерла встретится с БК Запорожье, который ранее выбил из турнира Нико-Баскет.