около 1 часа назад
Фото: ФБР
В матче первого этапа Кубка Украины в Ивано-Франковске Запорожье обыграл местный Нико-Баскет.
Наиболее результативным игроком встречи стал американский легионер Запорожья Тариг Эйса, который набрал 23 очка, сделал 9 подборов и 6 перехватов.
Кубок Украины. Мужчины. Первый этап
Нико-Баскет — Запорожье 63:72 (19:15, 18:14, 15:23, 11:20)
В следующем матче за выход в Финал четырех Запорожье встретится с победителем пары Прикарпатье — Говерла / Черкасские Мавпы.
