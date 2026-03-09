35 очков Дончича помогли Лейкерс обыграть Нью-Йорк, Кливленд не смог одолеть Бостон Шульги
Торонто уничтожил Даллас
около 1 часа назад
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошло десять матчей.
30 очков Донована Митчелла не помогли Кливленду избежать поражения от Бостона в матче команд из топ-4 Восточной конференции.
Лейкерс победили Нью-Йорк (110:97), Лука Дончич отметился 35 очками.
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Бостон 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23)
Лейкерс – Нью-Йорк 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28)
Майами – Детройт 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30)
Торонто – Даллас 122:92 (36:29, 21:15, 31:22, 34:26)
Новый Орлеан – Вашингтон 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25)
Сан-Антонио – Хьюстон 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26)
Милуоки – Орландо 91:130 (15:25, 40:42, 15:33, 21:30)
Портленд – Индиана 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31)
Сакраменто – Чикаго 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21)
Финикс – Шарлотт 111:99 (28:30, 32:28, 21:19, 30:22)