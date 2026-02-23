Владимир Кириченко

Легкий форвард и один из лидеров Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с Бостон Селтикс, в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:1.

41-летний Джеймс провел на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 20 очков (9 из 21 с игры, где 1 из 5 – трехочковые; 1 из 1 – штрафные), пять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-14».

Таким образом, Леброн стал первым игроком в истории североамериканской лиги, который набрал 43 000 очков в матчах регулярного чемпионата. Сейчас на его счету 43008 очков, а с учетом игр плей-офф – 51297 очков.

