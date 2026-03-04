41 очко Эдвардса помогло Миннесоте обыграть Мемфис, Лейкерс вырвали победу у Нового Орлеана
Филадельфия разгромно уступила Сан-Антонио
около 8 часов назад
4 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.
Кливленд справился с Детройтом, Сан-Антонио разгромил Филадельфию.
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Даллас 117:90 (31:23, 26:25, 35:24, 25:18)
Орландо – Вашингтон 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28)
Кливленд – Детройт 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29)
Торонто – Нью-Йорк 95:111 (31:32, 27:36, 24:19, 13:24)
Майами – Бруклин 124:98 (34:28, 35:26, 22:21, 33:23)
Чикаго – Оклахома-Сити 108:116 (22:26, 32:29, 22:32, 32:29)
Филадельфия – Сан-Антонио 91:131 (25:32, 28:46, 11:35, 27:18)
Миннесота – Мемфис 117:110 (23:32, 34:30, 32:20, 28:28)
Лейкерс – Новый Орлеан 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23)
Сакраменто – Финикс 103:114 (30:22, 25:37, 20:31, 28:24)