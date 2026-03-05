65 очков Холидея и Гранта принесли победу Портленду над Мемфисом, Юта Михайлюка проиграла Филадельфии
Нью-Йорк уступил победу в матче с Оклахомой
около 5 часов назад
Филадельфия – Юта / Фото - Yahoo
5 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошло шесть матчей.
Нью-Йорк уступил Оклахоме, Бостон проиграл Шарлотт.
НБА. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Оклахома-Сити 100:103 (23:25, 17:25, 40:27, 20:26)
Бостон – Шарлотт 89:118 (23:35, 20:29, 25:27, 21:27)
Филадельфия – Юта 106:102 (29:22, 24:26, 29:35, 24:19)
Мемфис – Портленд 114:122 (28:32, 31:27, 30:34, 25:29)
Милуоки – Атланта 113:131 (38:25, 33:41, 18:32, 24:33)
Клипперс – Индиана 130:107 (42:25, 21:26, 39:26, 28:30)