Владимир Кириченко

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА прошло семь матчей. Милуоки уступил Хьюстону, несмотря на 37 очков (14 из 25 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 9 из 14 штрафных) форварда Бакс Янниса Адетокумбо.

Лидер на Востоке Детройт обыграл Филадельфию в близкой концовке, защитник Пистонс Кейд Каннингем отметился 26 очками (9 из 20 с игры, 1 из 4 трехочковых, 7 из 9 штрафных) и 11 передачами.

НБА. Регулярный чемпионат

Милуоки – Хьюстон 115:122 (30:28, 31:22, 24:32, 30:40)

Орландо – Бостон 107:111 (33:30, 21:24, 26:24, 27:33)

Мемфис – Оклахома-Сити 100:114 (33:25, 29:26, 18:34, 20:29)

Нью-Йорк – Бруклин 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19)

Филадельфия – Детройт 108:111 (32:37, 32:17, 21:34, 23:23)

Голден Стэйт – Индиана 114:83 (23:21, 25:20, 27:24, 39:18)

Сакраменто – Миннесота 117:144 (25:31, 29:40, 30:40, 33:33)