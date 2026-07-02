Денис Седашов

Игрок сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк прокомментировал успешное выступление команды в квалификации чемпионата мира-2027. Сине-жёлтые уверенно обыграли сборную Грузии со счётом 95:76 и обеспечили себе выход в следующий раунд отбора.

Михайлюк отметил качественную работу украинской команды в защите после большого перерыва, а также прокомментировал жёсткий стиль игры со стороны соперников, к которому тренерский штаб готовил баскетболистов заранее. Слова приводит Суспільне Спорт.

Выиграть 20 очков у такой Грузии, с игроками НБА и топовыми игроками Евролиги — это многого стоит. На вторую половину мы вышли, хорошо сыграли в защите. Забили очень важные трехочковые и сделали гандикап в 20 очков. Да, конечно, [готовились к грязной игре]. Четыре года назад, когда мы играли в квалификации с Грузией, была такая же игра. Поэтому готовились. Святослав Михайлюк

Сборная Украины обыграла Грузию и вышла в следующую стадию отбора на ЧМ-2027.