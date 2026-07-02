Сборная Украины обыграла Грузию и вышла в следующий этап отбора на ЧМ-2027
Команда Багатскиса разгромила своих соперников в Риге
42 минуты назадПодписаться в
Сборная Украины по баскетболу сыграла пятый матч первого этапа квалификации чемпионата мира-2027.
Команда Айнарса Багатскиса со счетом 95:76 обыграла Грузию.
Победа гарантировала украинцам место в следующей стадии квалификации.
Номинально домашний матч состоялся на Xiaomi Arena в Риге.
Во второй этап выходят три лучшие сборные группы, а результаты первого раунда полностью переносятся дальше. Последний матч первого раунда Украина сыграет против Дании 5 июля.
ЧМ-2027. Европейская квалификация. Первый раунд. Группа А
Украина – Грузия 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)
Во второй этап выходят три лучшие сборные группы, а результаты первого раунда полностью переносятся дальше. Последний матч первого раунда Украина сыграет против Дании 5 июля.