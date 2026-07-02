Владимир Кириченко

Сборная Украины по баскетболу сыграла пятый матч первого этапа квалификации чемпионата мира-2027.

Команда Айнарса Багатскиса со счетом 95:76 обыграла Грузию.

Победа гарантировала украинцам место в следующей стадии квалификации.

Номинально домашний матч состоялся на Xiaomi Arena в Риге.

Во второй этап выходят три лучшие сборные группы, а результаты первого раунда полностью переносятся дальше. Последний матч первого раунда Украина сыграет против Дании 5 июля.

ЧМ-2027. Европейская квалификация. Первый раунд. Группа А

Украина – Грузия 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)

Во второй этап выходят три лучшие сборные группы, а результаты первого раунда полностью переносятся дальше. Последний матч первого раунда Украина сыграет против Дании 5 июля.

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