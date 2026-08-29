Скапинцев — о победе над Грецией: «Сыграли просто замечательно»
Центровой отметил отличную игру защитников сине-желтых в победном матче
Фото: FIBA
Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев оценил победу над национальной командой Греции (82:76) в матче квалификации на чемпионат мира-2027 по баскетболу.
Слова баскетболиста приводит Чемпион.
Очень довольны победой. Наша задняя линия сыграла просто замечательно, продемонстрировав себя с лучшей стороны в защите и нападении. Безусловно, это очень важный триумф для нас. Теперь фокусируемся на подготовке к Черногории.
Следующий матч отбора сборная Украины проведет 31 августа на выезде против Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
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