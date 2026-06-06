Денис Седашов

Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила выступления на чемпионате мира 2026 года. В матче 1/4 финала украинские баскетболистки потерпели поражение от команды Австралии.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Мириам Уро-Ниле, которая записала на свой счет 5 очков и 6 подборов.

Чемпионат мира 3х3. 1/4 финала

Австралия — Украина 21:10

Сборная Украины заняла первое место в группе, опередив Францию, Литву, Японию и Канаду.

Тренер сборной Украины по баскетболу 3х3 оценил дебютные матчи на ЧМ: «Мы не использовали свои сильные стороны».