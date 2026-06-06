Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила борьбу на чемпионате мира-2026
Самой результативной у сине-желтых стала Мириам Уро-Ниле, которая набрала пять очков
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФБУ
Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила выступления на чемпионате мира 2026 года. В матче 1/4 финала украинские баскетболистки потерпели поражение от команды Австралии.
Самой результативной в составе сборной Украины стала Мириам Уро-Ниле, которая записала на свой счет 5 очков и 6 подборов.
Чемпионат мира 3х3. 1/4 финала
Австралия — Украина 21:10
Сборная Украины заняла первое место в группе, опередив Францию, Литву, Японию и Канаду.
Тренер сборной Украины по баскетболу 3х3 оценил дебютные матчи на ЧМ: «Мы не использовали свои сильные стороны».