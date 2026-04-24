Денис Седашов

Бывший капитан национальной сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов стал главным героем следующего сезона реалити-шоу Холостяк. Об этом сообщил телеканал СТБ.

Своё решение участвовать в проекте спортсмен объяснил неудачами в личной жизни. Три года назад Кравцов развелся с моделью Элиной Руденко (Вице-Мисс Украина-2015), с которой был в браке с 2019 года. Пара воспитывает дочь Мелиссу.

Вячеслав Кравцов является абсолютным рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведённых матчей. Его путь в главной команде страны начался ещё в 2006 году. В течение карьеры центровой представлял Украину на чемпионате мира и Евробаскете.

На клубном уровне Кравцов имеет опыт выступлений в НБА, где защищал цвета Детройта и Финикса.

Сейчас 38-летний баскетболист продолжает профессиональную карьеру в бахрейнском клубе Аль-Иттихад.

