Дніпро виявився сильнішим за Київ-Баскет у першому матчі фінальної серії
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Днепра Михаил Горобченко
около 1 часа назад
Фото: ФБР
Днепр победил Киев-Баскет в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/26.
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Днепра Михаил Горобченко, который набрал 17 очков, сделал 6 перехватов и 5 передач. У киевлян 18 очков в актив записал Егор Сушкин.
Суперлига. Финал. Первый матч
Днепр — Киев-Баскет — 78:70 (24:15, 17:20, 16:18, 21:17)
Второй матч серии, которая продолжается до двух побед, состоится в Киеве в четверг, 30 апреля.
Харьковские Соколы вышли вперед в бронзовой серии Суперлиги, обыграв Ривне.
