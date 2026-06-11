БК Старый Луцк изменил название на БК Волынь
Официальное заявление о переименовании клуба сделал его вице-президент
около 1 часа назадПодписаться в
Клуб баскетбольной Суперлиги Старый Луцк официально переименован в БК Волынь. Об этом сообщил вице-президент клуба Дмитрий Чайковский. Слова цитирует ФБУ.
История под названием Старый Луцк завершена. История клуба – продолжается. Сегодня она начинает новую главу под названием Волынь. Девять лет назад мы начинали с простой идеи – развивать баскетбол в нашем городе. Тогда никто не знал, каким будет этот путь. За эти годы клуб стал важной частью моей жизни. Это никогда не было просто про баскетбол. Это про людей, сообщество, ответственность и ежедневную работу ради того, чтобы в Волынской области была сильная баскетбольная команда.
Прошлый сезон команда завершила на девятом месте в таблице.
Днепр победил Киев-Баскет и в третий раз подряд стал чемпионом Украины.
Поделиться