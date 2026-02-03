Денис Седашов

Опытный форвард сборной Украины Вячеслав Бобров рассказал о подготовке команды к двум предстоящим поединкам против Испании в рамках второго окна квалификации чемпионата мира-2027. Первый матч украинская сборная номинально проведет дома — 27 февраля в Риге, Латвия, а ответный матч состоится 2 марта в испанском Овьедо. Слова приводит ФБУ.

О специфике игры испанской сборной Бобров отметил:

Неважно, какой состав у них будет, они всегда стараются играть быстро, бегут. Испанцы могут привезти любой ростер, но каждый игрок этой сборной выкладывается на сто процентов, играя за национальную команду. В прошлом окне за испанцев играло много знакомых мне баскетболистов, с некоторыми из них я играл вместе в одной команде. Они очень уважают сборную, относятся к выступлениям за национальную команду с наивысшим уважением и к этому всегда добавляют высокое качество игры. Вячеслав Бобров

Он также подчеркнул, что против Испании легких матчей не будет:

Против Испании не может быть легко никому, поэтому я ожидаю, что они будут пытаться давить на нас на протяжении всего матча. Хочется верить, что мы к этому окну будем готовы еще лучше, ведь, надеюсь, присоединятся на этот раз к команде Иссуф Санон и Виталий Зотов. Будет возможность дать немного больше отдыха Ковляру, чтобы он смог продемонстрировать еще лучший баскетбол. В целом, надеюсь, будут все ключевые игроки и лидеры команды, и мы подойдем к этим матчам с испанцами в максимально боевом составе. Вячеслав Бобров

На вопрос о влиянии места проведения первого матча на игру команды Бобров ответил:

Не думаю, что есть разница, где мы будем начинать это окно — дома или на выезде. Главное — хорошо начать. Нужно постараться максимально отыграть 40 минут в свой баскетбол, а не пытаться подстраиваться под испанцев. Вячеслав Бобров

