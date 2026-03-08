Бруклин прервал серию из 10 поражений, Юта Михайлюка проиграла Милуоки
34 очка Эдвардса не помогли Миннесоте в матче с Орландо
25 минут назад
Милуоки – Юта / Фото - ВВС
7-8 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
Миннесота разгромно уступила Орландо (92:119), несмотря на 34 очка Энтони Эдвардса.
Бруклину удалось победить Детройт (107:105), отыграв 23 очка отставания в течение матча, и прервать свою серию из 10 поражений.
НБА. Регулярный чемпионат
Миннесота – Орландо 92:119 (30:27, 20:33, 28:30, 14:29)
Атланта – Филадельфия 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22)
Детройт – Бруклин 105:107 (32:19, 30:27, 22:27, 21:34)
Милуоки – Юта 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23)
Мемфис – Клипперс 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34)
Оклахома-Сити – Голден Стэйт 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14)