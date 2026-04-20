Денис Седашов

Защитник Юты Джаз и сборной Украины Святослав Михайлюк рассказал о ситуации, возникшей прошлым летом вокруг его отсутствия в рядах национальной команды. Баскетболист опроверг обвинения в игнорировании вызова и заявил о готовности выступать за сборную в будущем. Слова приводит Sport.ua.

По словам Михайлюка, ситуация была подана общественности некорректно. Несмотря на проведенный разговор с главным тренером, позиция игрока была освещена иначе.

Святослав Михайлюк подчеркнул, что его главной целью остается помощь национальной команде, несмотря на личные недоразумения:

Во-первых, это не была критика — это было искаженное представление информации со стороны прежде всего тренера, а затем и ФБУ. Никто не игнорировал вызов в сборную, и я это уже повторяю не впервые. И это очень принципиальная позиция, потому что для меня всегда большая честь выступать за сборную Украины, и высказывания об игнорировании сборной не соответствуют никакой реальности. Я не хочу в очередной раз пережевывать эту ситуацию. Скажем так, причина была та важная, но самое главное, что был мужской разговор с тренером, где вроде бы все услышали друг друга. Но получилось как получилось. Неприятно, но нужно двигаться дальше. Мы играем не за тренера или еще за кого-то, мы играем за сборную Украины, и это самое главное, это намного больше и глубже, а все остальное не важно. Особенно в такое тяжелое время для нашей страны. К тому же у меня есть и свои амбиции, я мечтаю сыграть со сборной Украины еще хотя бы на одном чемпионате мира и сделаю для этого все, что от меня зависит. Святослав Михайлюк

Михайлюк завершил выступления в регулярном чемпионате НБА сезона-2025/26.