Чикаго разгромил Бруклин, дабл-дабл Моранта принес победу Мемфису над Орландо
Денвер был уничтожен Шарлотт
6 минут назад
Лейкерс – Торонто / Фото - ESPN
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
Мемфис сумел одержать победу над Орландо на O2 Arena в Лондоне – во многом благодаря результативной игре Джа Морента (дабл-дабл: 24 очка и 13 передач).
НБА. Регулярный чемпионат
Мемфис – Орландо 126:109 (40:23, 32:30, 28:28, 26:28)
Чикаго – Бруклин 124:102 (39:22, 31:29, 25:20, 29:31)
Хьюстон – Новый Орлеан 119:110 (32:30, 32:24, 23:26, 32:30)
Денвер – Шарлотт 87:110 (18:33, 16:27, 23:27, 30:23)
Сакраменто – Портленд 110:117 (32:32, 21:32, 29:29, 28:24)
Лейкерс – Торонто 110:93 (23:30, 32:24, 32:26, 23:13)