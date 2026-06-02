ЧМ-2026 по баскетболу 3х3: женская сборная Украины обыграла Японию и уступила Канаде
Следующие матчи сине-желтые проведут 7 июня
около 5 часов назадПодписаться в
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела первые два матча на чемпионате мира 2026 в Варшаве.
В первом туре украинские баскетболистки уступили Канаде со счетом 11:14. Больше всего очков набрала Анжелика Ляшко — 4 балла.
Во втором поединке подопечные Виталия Черния обыграли Японию со счетом 19:18. Самой результативной на площадке стала Христина Филевич, которая заработала 10 очков.
Следующие матчи группового этапа против Франции и Литвы сборная Украины сыграет в четверг, 4 июня. Мировое первенство в Польше завершится 7 июня.
«Мы должны выжать максимум»: Черний — о целях сборной Украины на ЧМ 3х3.