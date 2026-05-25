Олимпиакос победил Реал и стал чемпионом Евролиги
Украинский центровой испанского клуба Алексей Лень пропустил игру из-за травмы
около 3 часов назад
Греческий Олимпиакос выиграл финал баскетбольной Евролиги сезона-2025/2026, обыграв мадридский Реал. Решающий поединок Финала четырех прошел в Афинах.
Самым результативным игроком матча стал форвард Реала Трей Лайлс, который набрал 24 очка. В составе Олимпиакоса 20 баллов на счету Эвана Фурнье.
Украинский центровой мадридцев Алексей Лень не принимал участия в Финале четырех из-за травмы.
Евролига. Финал четырех. Финал
Олимпиакос – Реал Мадрид – 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20)
Олимпиакос выиграл Евролигу впервые за последние 13 лет.
