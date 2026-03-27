Дабл-дабл Кошеватского принес Черкасским Мавпам победу над Харьковскими Соколами
Лев Кошеватский оформил дабл-дабл, записав на свой счет 24 очка и 10 подборов
около 1 часа назад
Черкасские Мавпы завершили регулярный чемпионат Суперлиги GGBET победой. В заключном матче сезона они одолели Харьковских Соколов.
Главным героем встречи стал разыгрывающий Мавп Лев Кошеватский. Защитник оформил дабл-дабл, записав на свой счет 24 очка, 10 подборов и 5 передач.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Харьковские Соколы — Черкасские Мавпы 66:67 (20:21, 14:12, 23:21, 9:13)
Несмотря на поражение в последнем туре, Харьковские Соколы досрочно гарантировали себе итоговое второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.
