Денис Седашов

Столичный Киев-Баскет завоевал золотые награды Кубка Украины сезона 2025/26. В финальном противостоянии, которое состоялось в Ивано-Франковске, киевляне уверенно победили хозяев площадки — Прикарпатье-Говерлу.

Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом киевлян в три очка. Однако в дальнейшем гости перехватили инициативу, увеличивая отрыв. Ключевым стал третий игровой отрезок, после которого преимущество Киев-Баскета стало двузначным. Это позволило команде спокойно завершить матч в статусе победителя.

Главным героем финала стал Егор Сушкин, который получил титул MVP. На его счету 25 очков и 7 передач (показатель эффективности — 30). В составе франковцев самым результативным стал Лейтерренс Рид с аналогичным показателем в 25 набранных очков.

Кубок Украины. Мужчины. Финал

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 64:82 (18:21, 14:19, 14:24, 18:18)

Отметим, что Киев-Баскет впервые в своей истории стал обладателем Кубка Украины.

Киев-Баскет стал первым финалистом Кубка Украины после победы над Днепром.