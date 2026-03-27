Шарлотт прервал 7-матчевую победную серию Никс, Детройт разгромил Новый Орлеан
33 очка Дерозана не помогли Сакраменто обыграть Орландо
около 2 часов назад
27 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись три матча.
Шарлотт обыграл Нью-Йорк (114:103), прервав 7-матчевую победную серию Никс. Форвард Хорнетс Кон Книппел был близок к трипл-даблу: 26 очков, 11 подборов и 8 передач.
Детройт разгромил Новый Орлеан (129:108).
Орландо справился с Сакраменто (121:117), несмотря на 33 очка и 11 передач Демара Дерозана.
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Нью-Йорк 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27)
Орландо – Сакраменто 121:117 (39:30, 26:29, 28:31, 28:27)
Детройт – Новый Орлеан 129:108 (31:33, 34:23, 27:30, 37:22)
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04