Детройт перервал 9-матчевую победную серию Лейкерс, Юта Михаилюка снова проиграла
Майами разгромно проиграл Сан-Антонио
около 4 часов назад
24 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.
Детройт обыграл Лейкерс (113:110), несмотря на 32 очка защитника Луки Дончича. У Лос-Анджелеса прервалась победная серия из девяти матчей.
Майами разгромно уступил Сан-Антонио (111:136), на счету центрового Сперс Виктора Вембаньямы 26 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов.
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Индиана 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25)
Детройт – Лейкерс 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)
Филадельфия – Оклахома-Сити 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26)
Майами – Сан-Антонио 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28)
Атланта – Мемфис 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)
Чикаго – Хьюстон 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37)
Юта – Торонто 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26)
Даллас – Голден Стэйт 131:137 OT (31:34, 42:29, 25:35, 28:28, 5:11)
Портленд – Бруклин 134:99 (35:30, 34:21, 28:22, 37:26)
Клипперс – Милуоки 129:96 (28:24, 43:23, 37:20, 21:29)
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04