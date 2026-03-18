Оклахома победила Орландо и первой в сезоне вышла в плей-офф НБА, Нью-Йорк разобрался с Индианой.
Филадельфия разгромно уступила Денверу
около 1 часа назад
Орландо – Оклахома-Сити / Фото - ВВС
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА прошло 8 матчей.
Орландо уступил Оклахоме. Миннесота справилась с Финиксом.
Отметим, Оклахома первой в этом сезоне обеспечила себе участие в плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Детройт 117:130 (32:32, 25:31, 26:37, 34:30)
Шарлотт – Майами 136:106 (26:24, 33:33, 37:31, 40:18)
Орландо – Оклахома-Сити 108:113 (22:26, 28:25, 29:34, 29:28)
Нью-Йорк – Индиана 136:110 (38:34, 34:30, 33:27, 31:19)
Милуоки – Кливленд 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38)
Миннесота – Финикс 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18)
Денвер – Филадельфия 124:96 (38:22, 34:18, 28:31, 24:25)
Сакраменто – Сан-Антонио 104:132 (22:39, 25:39, 34:34, 23:20)