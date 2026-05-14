Определён состав мужской сборной Украины 3х3 на сбор в Таллине
Национальная команда будет готовиться к квалификации чемпионата Европы-2026
около 4 часов назад
Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 в конце мая начнет тренировочный цикл перед квалификацией чемпионата Европы-2026. Это будет первый сбор команды под руководством нового главного тренера Владимира Журжия.
Подготовительный этап пройдет в Таллине (Эстония) с 27 мая по 15 июня.
В расширенный список вызваны восемь исполнителей:
Лев Кошеватский
Илья Кабацюра
Сергей Старцев
Александр Дюпин
Ярослав Карпюк
Владислав Мустяца
Артем Лопухов
Владислав Фролов
Сразу после окончания сбора, 16–17 июня, сине-желтые отправятся в Бухарест (Румыния), где пройдут матчи квалификации на чемпионат Европы.
