Денис Седашов

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 в конце мая начнет тренировочный цикл перед квалификацией чемпионата Европы-2026. Это будет первый сбор команды под руководством нового главного тренера Владимира Журжия.

Подготовительный этап пройдет в Таллине (Эстония) с 27 мая по 15 июня.

В расширенный список вызваны восемь исполнителей:

Лев Кошеватский

Илья Кабацюра

Сергей Старцев

Александр Дюпин

Ярослав Карпюк

Владислав Мустяца

Артем Лопухов

Владислав Фролов

Сразу после окончания сбора, 16–17 июня, сине-желтые отправятся в Бухарест (Румыния), где пройдут матчи квалификации на чемпионат Европы.

