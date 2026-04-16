Днепр обыграл Ровно в первом матче 1/2 финала Суперлиги
около 2 часов назад
БК Дніпро одержал победу над Рівне-ОШВСМ в первом матче 1/2 финала чемпионата Украины. Встреча завершилась в пользу хозяев площадки.
Самым результативным в составе победителей стал Станіслав Тимофеєнко, который набрал 23 очка и сделал 9 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Джейлена Дюпрі (30 очков + 10 подборов).
Суперлига. 1/2 финала. Первый матч
Дніпро – Рівне 100:72 (16:21, 29:23, 20:16, 35:12)
Второй матч серии состоится 19 апреля в Рівному.
Київ-Баскет обыграл Харьковских Соколов в первом матче 1/2 финала Суперлиги.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04