Денис Седашев

Прошло жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по баскетболу 3x3 среди женских команд. Сборная Украины попала в группу D.

Соперницами украинок на стадии квартета станут национальные команды Франции, Канады, Японии и Литвы.

Согласно регламенту соревнований, в раунд плей-офф выйдут три лучшие команды из пяти. Победитель группы получит прямой билет в четвертьфинал, а сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в матчах 1/8 финала.

Чемпионат мира-2026 пройдет в Варшаве с 1 по 7 июня.

