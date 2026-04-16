Женская сборная Украины по баскетболу 3x3 узнала соперников на чемпионате мира-2026
Украинки попали в группу D
около 2 часов назад
Фото: ФБУ
Прошло жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по баскетболу 3x3 среди женских команд. Сборная Украины попала в группу D.
Соперницами украинок на стадии квартета станут национальные команды Франции, Канады, Японии и Литвы.
Согласно регламенту соревнований, в раунд плей-офф выйдут три лучшие команды из пяти. Победитель группы получит прямой билет в четвертьфинал, а сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в матчах 1/8 финала.
Чемпионат мира-2026 пройдет в Варшаве с 1 по 7 июня.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04