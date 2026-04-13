Владимир Кириченко

Украинский центровой Реала Алексий Лень сыграл в очередном матче чемпионата Испании.

Во время встречи с Бургосом Лень провел на площадке 21 минуту 10 секунд, набрал 10 очков (3/5 с игры, 0/1 трехочковых, 4/6 штрафных), 10 подборов, 1 передачу и 1 блокшот при 5 потерях.

Реал победил со счетом 94:78. Команда возглавляет турнирную таблицу Лиги АСВ, имея 24 победы и 2 поражения.

В 16 матчах сезона испанского чемпионата Алексий проводил на площадке в среднем 13:24 минуты, набирая 7,2 очка, 3,2 подбора, 0,8 передачи, 1,4 блокшота.

