Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк завершил выступления в сезоне НБА 2025/26.

28-летний украинец провел 50 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 9,4 очка, делая 2,5 подбора и 1,9 ассиста.

Михайлюк провел больше всего матчей со сезона-2021/22, когда в составе Торонто участвовал в 56 играх.

Для Святослава этот сезон стал восьмым в НБА.

Юта заняла последнее 15-е место на Западе с результатом 22-60.

