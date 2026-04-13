Михайлюк завершил выступления в регулярном чемпионате НБА сезона-2025/26
Атакующий защитник Юты сыграл в 50 матчах
9 минут назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк завершил выступления в сезоне НБА 2025/26.
28-летний украинец провел 50 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 9,4 очка, делая 2,5 подбора и 1,9 ассиста.
Михайлюк провел больше всего матчей со сезона-2021/22, когда в составе Торонто участвовал в 56 играх.
Для Святослава этот сезон стал восьмым в НБА.
Юта заняла последнее 15-е место на Западе с результатом 22-60.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04