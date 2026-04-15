Київ-Баскет переграл Харьковских Соколов в первом матче 1/2 финала Суперлиги
около 2 часов назад
Киев-Баскет одержал победу в первом матче 1/2 финала Суперлиги GGBET. В поединке, проходившем в Днепре, киевляне оказались сильнее Харьковских Соколов.
Лучшим игроком матча стал защитник киевлян Егор Сушкин, который остановился в шаге от трипл-дабла: 21 очко, 7 передач и 7 подборов.
Благодаря этому успеху Киев-Баскет повел в серии до двух побед — 1:0.
Суперлига GGBET. Полуфинал. Первый матч
Харьковские Соколы — Киев-Баскет 59:68 (16:13, 13:15, 14:26, 16:14)
Следующий матч команды проведут 18 апреля в Киеве.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04