Харьковские Соколы победили Киев-Баскет и сравняли счет в полуфинальной серии Суперлиги
Финалист определится в третьем матче
около 2 часов назад
Харьковские Соколы одержали уверенную победу над Киев-Баскетом во втором матче полуфинала плей-офф Суперлиги GGBET. Встреча завершилась со счетом 82:72, что позволило харьковчанам восстановить паритет в серии.
Лучшим игроками поединка стали Максим Никитин в составе Соколов и Денис Клевзуник в Киев-Баскете — оба баскетболиста набрали по 23 очка.
Суперлига. 1/2 финала
Киев-Баскет – Харьковские Соколы 72:82 (18:26, 21:23, 17:16, 16:17)
Счет в серии — 1-1
Поскольку серия длится до двух побед, судьба путевки в финал решится в решающем третьем матче, который состоится 21 апреля.
Киев-Баскет обыграл Харьковских Соколов в первом матче 1/2 финала Суперлиги.
