Днепр вышел в Финал четырёх Кубка Украины
Лучшим игроком матча стал Владимир Конев, у которого 19 очков
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Днепр вышел в Финал четырех Кубка Украины. В четвертьфинальном матче команда дома обыграла Старый Луцк.
Лучшим игроком матча стал Владимир Конев, у которого 19 очков, 7 подборов и 6 передач.
Кубок Украины. Мужчины. 1/4 финала
Днепр — Старый Луцк 82:72 (23:21, 13:23, 26:11, 20:17)
Старый Луцк имел возможность, но не смог удержать разницу в счете, которой было бы достаточно для выхода в Финал четырех в качестве Lucky loser.
Михайлюк помог Юте победить Мемфис, Детройт разгромил Атланту.