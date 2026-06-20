Дончич назвал своих фаворитов на чемпионате мира-2026 по футболу
Амбассадор ЧМ-2026 по футболу рассказал, почему не посетит матчи турнира вживую
около 4 часов назадПодписаться в
Звездный словенский баскетболист Лука Дончич, который выступает за команду Лос-Анджелес Лейкерс, рассказал, за какими сборными следит на чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в Северной Америке.
Несмотря на статус посла турнира, защитник отметил, что наблюдает за матчами только по телевизору из-за невозможности посетить поединки лично. Дончич подчеркнул, что у него нет одного конкретного фаворита, но он симпатизирует нескольким топ-сборным.
— Лука, а что ты скажешь насчёт чемпионата мира по футболу? Ты тоже иногда за ним следишь?
— Да, конечно, смотрю. Но, к сожалению, не смогу поехать туда, чтобы посмотреть матчи вживую, хотя я и посол. Но по телевизору. Я смотрю футбол постоянно, да.
— У тебя есть любимая команда [на ЧМ-2026]?
— Не совсем. Возможно, я болею за Бразилию или Испанию. Но у меня нет любимой команды. Я болею за хорошие игры.
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