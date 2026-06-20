Денис Седашов

Звездный словенский баскетболист Лука Дончич, который выступает за команду Лос-Анджелес Лейкерс, рассказал, за какими сборными следит на чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в Северной Америке.

Несмотря на статус посла турнира, защитник отметил, что наблюдает за матчами только по телевизору из-за невозможности посетить поединки лично. Дончич подчеркнул, что у него нет одного конкретного фаворита, но он симпатизирует нескольким топ-сборным.

— Лука, а что ты скажешь насчёт чемпионата мира по футболу? Ты тоже иногда за ним следишь?

— Да, конечно, смотрю. Но, к сожалению, не смогу поехать туда, чтобы посмотреть матчи вживую, хотя я и посол. Но по телевизору. Я смотрю футбол постоянно, да.

— У тебя есть любимая команда [на ЧМ-2026]?

— Не совсем. Возможно, я болею за Бразилию или Испанию. Но у меня нет любимой команды. Я болею за хорошие игры.

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