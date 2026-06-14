Назван MVP финальной серии плей-офф НБА
Награду получил разыгрывающий Нью-Йорк Никс Джейлен Брансон
1 день назадПодписаться в
Разыгрывающий Нью-Йорк Никс Джейлен Брансон получил титул самого ценного игрока (MVP) финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/26.
В заключительном, пятом матче серии против Сан-Антонио Сперс (94:90) Брансон набрал 45 очков. Средняя статистика баскетболиста в финальном противостоянии составила 32,6 очка, 4,2 подбора и 4,6 передачи за матч.
Благодаря этой победе Нью-Йорк выиграл серию со счетом 4-1 и завоевал чемпионский титул НБА впервые за последние 53 года.