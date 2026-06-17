Денис Седашов

Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 успешно преодолела квалификационный раунд и завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы, который в сентябре пройдет в бельгийском Антверпене.

В отборочном турнире, проходившем в Бухаресте, украинские спортсменки продемонстрировали стопроцентный результат, выиграв все пять матчей.

В решающем поединке за выход на континентальное первенство сине-желтые в напряженной борьбе минимально обыграли сборную Австрии со счетом 16:15.

Женская национальная сборная сыграет на чемпионате Европы четвертый год подряд.

Михайлюк и Кличко в составе. Объявлен состав сборной Украины по баскетболу на матчи отбора ЧМ-2027.