Денис Седашов

Защитник сборной Украины по баскетболу Михаил Бублик перешел в литовский клуб Судува-Мантинга.

Для 23-летнего игрока это первый заграничный трансфер в карьере. Ранее Бублик выступал за Кривбасс, а прошлый сезон провел в Киев-Баскете.

Для меня большая честь стать частью этого клуба и хорошая возможность начать легионерскую карьеру именно в Литве — одной из самых баскетбольных стран мира. Я уважаю Литву и ее болельщиков за атмосферу, которую они создают во время матчей. Нашей сборной пришлось это почувствовать во время контрольных матчей в Шяуляе — это было невероятно. Михаил Бублик

В регулярном чемпионате за киевлян баскетболист сыграл 28 матчей (13,8 очка, 4,2 подбора в среднем за игру). В плей-офф его показатель составлял 17,8 очка за игру. За сборную Украины Бублик провел 5 матчей.

Судува-Мантинга выиграла второй дивизион Литвы (NKL), но не вышла в элитную LKL из-за несоответствия домашней арены требованиям регламента.

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