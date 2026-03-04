FIBA обновила рейтинг силы европейских сборных: Украина потеряла девять позиций
Возглавляет национальная команда Турции
Фото: ФБУ
Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала обновленный рейтинг силы национальных сборных Европы по итогам квалификационного окна на чемпионат мира-2027.
Сборная Украины продемонстрировала значительное падение в таблице рангов. После предыдущего этапа сине-жёлтые занимали 9-е место, однако в обновлённом списке опустились на 18-ю строчку.
Лидирует в рейтинге сборная Турции.
Рейтинг силы:
1. Турция
2 (6). Польша
3 (5). Испания
4 (3). Германия
5 (2). Греция
6 (8). Франция
7. Хорватия
8 (4). Сербия
9 (11). Италия
10 (14). Финляндия
...
18 (9). Украина
