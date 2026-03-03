Многолетний лидер и центровой сборной Украины Артем Пустовой завершил карьеру в национальной команде. О своем решении 33-летний баскетболист заявил сразу после завершения матча против Испании в комментарии Суспільне Спорт.

Сам чувствую, что постепенно пришло время. Я в сборной очень много лет — 13, кажется. Было очень трудно принять это решение. Много времени провел здесь, много друзей — всегда нравилось приезжать в сборную, какой-то такой вайб. Но время дать дорогу молодым. Баскетбол развивается и надо находить других молодых талантов, которые займут мое место, будут развиваться и показывать хороший результат и прогрессировать в сборной.

Решение было очень трудным, но я решил сказать сейчас. Время дать дорогу молодым. Это тяжело, но такое решение принял. Конечно, где-то, возможно, поспешил, но лучше сейчас, чем потом.