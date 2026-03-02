Реванш не удался: сборная Украины проиграла Испании в матче квалификации ЧМ-2027
Самым результативным игроком в составе сине-желтых стал Андрей Войналович
около 2 часов назад
Мужская сборная Украины провела матч четвертого тура отборочного турнира на чемпионат мира-2027. Подопечные Айнарса Багатскиса на выезде противостояли лидеру группы — сборной Испании.
Встреча в Овьедо завершилась победой хозяев со счетом 78:64.
Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Андрей Войналович, который набрал 12 очков.
Чемпионат мира-2027. Квалификация
Группа А. 4-й тур
Испания — Украина 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)
Украина: Лукашов 6, Ковляр 11 + 5 передач, Ткаченко 4, Войналович 12, Скапинцев 4 – старт; Липовый 8 + 5 подборов, Тыртышник 7, Бобров 7, Пустовой 3, Шелист 2 + 5 подборов, Зотов 0, Сушкин 0
Следующий матч отбора к чемпионату мира-2027 сборная Украины проведет против Грузии 2 июля.
«Подстроились и переломили игру». Пустовой — о поражении от Испании в квалификации ЧМ-2027.