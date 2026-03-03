Денис Седашов

Главный тренер национальной сборной Украины Айнарс Багатскис подвел итоги выездного поединка квалификации на ЧМ-2027 против Испании (64:78). Наставник подчеркнул, что команда выполнила задачу по агрессивной игре в обороне, но столкнулась с трудностями в реализации моментов.

При подготовке к этому матчу главной задачей было играть максимально физически и агрессивно в защите, потому что в Риге мы в целом действовали неплохо. Испания забивала всё в течение 5 неудачных минут матча, использовала наши неправильные решения и набирала очки. Второй важной вещью было принятие хороших решений в нападении. Испания успешна в быстрых прорывах, которые нужно останавливать. В некоторых ситуациях мы действовали хорошо. Были более жесткими, чем в предыдущем матче. Мы оставались в игре и были близки к сопернику, но Испания оказалась лучше. Игра Шелиста? Он делает первые шаги на высоком уровне. Его энергия, агрессия, стиль хорошо подходят для современного баскетбола. Он не набирает много очков в нападении, но эффективен в обороне. Он умеет делать изменения и хорошо поработал в защите. Для этого игрока нет предела прогрессу. Айнарс Багатскис

Багатскис отметил, что несмотря на лучшее качество баскетбола по сравнению с прошлой встречей, для победы над таким опытным соперником не хватило результативности в атаке.

Нам нужно фокусироваться на своей работе. Необходимо стабилизировать игру и сделать все для выхода в следующий раунд. Не важно все, что будет потом. Я уже говорил, что мы оставались в игре и показывали физический баскетбол. Конечно, были ошибки, недоразумения, но это часть баскетбола. Испания – очень опытная команда. Все игроки выступают на высоком уровне и знают, как оказывать давление на соперника. Я считаю, что у нас не было таких провалов, как в Риге, когда в течение 5 минут оставались вообще вне игры, а Испания забила 6 трехочковых. Сегодня команда была лучше и действительно сражалась. До перерыва Испания набрали лишь 28 очков, при всем таланте этой команды. Мы играли в защите, но нужно что-то забивать. Только обороной матчи не выигрываются. Мы не попадали много хороших бросков с самого начала встречи. Айнарс Багатскис

