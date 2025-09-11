Атакующий защитник сборной Словении Клемен Препелич выразил недовольство работой арбитров в четвертьфинальном матче Евробаскета, в котором словенцы уступили сборной Германии со счетом 91:99.

Вы считаете нормальным, что команда, играющая в четвертьфинале Евробаскета, выполняет 13 штрафных за последние две минуты? Для меня это ненормально.

Особенно учитывая то, сколько фолов получает Лука Дончич в каждой атаке. Их просто не сосчитать, но он не может пробивать сто штрафных. В последнюю минуту соперники выполнили восемь бросков, и счет увеличился до 99:91. 37 фолов против наших 25 — это огромная разница.

Мы не можем изменить многое. Многие жалуются, и это досадно, но я очень горжусь всей нашей командой.