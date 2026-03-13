Главный тренер Запорожья: «Кубковые матчи — это всегда отдельная история»
Тренер подчеркнул особую мотивацию игроков в матчах на вылет
около 1 часа назад
Главный тренер БК Запорожье Дмитрий Щиглинский рассказал о подготовке команды к полуфинальному противостоянию Кубка Украины против Прикарпатья-Говерлы.
Несмотря на негативную статистику личных встреч в текущем сезоне, наставник запорожцев отметил серьезный настрой коллектива на кубковую битву.
В этом сезоне с Прикарпатьем-Говерлой мы сыграли больше всего матчей – три в чемпионате и один в Кубке Украины. К сожалению, все эти поединки закончились нашими поражениями, хотя в некоторых из них были шансы на другой результат. За это время команды хорошо изучили друг друга, понимают тактические нюансы соперника, в то же время не исключаю, что с момента нашей последней игры могут произойти определенные изменения. Кубковые матчи – это всегда отдельная история, особенно когда на кону выход в финал.
Каждая команда приложит максимум усилий, чтобы добиться такого важного результата. Для Прикарпатья-Говерлы это будет домашняя игра, поэтому мы понимаем, что их болельщики активно поддержат свою команду. Наша задача – показать свой максимум. Мне понравилось, как мы сыграли в последнем туре, прежде всего в командном плане. Надеюсь, что ребята снова продемонстрируют свои лучшие качества. Мы настроены очень серьезно.
Матч Прикарпатье-Говерла — Запорожье состоится 14 марта. Начало в 16:00 по киевскому времени.
