Денис Седашов

Центровой Киев-Баскета Максим Сандул поделился ожиданиями от будущего Финала четырех Кубка Украины. Один из лидеров столичного клуба рассказал о настрое команды на полуфинальное противостояние с Днепром. Слова приводит ФБУ.

Несмотря на то, что подготовка к турниру происходит в штатном режиме, Сандул отмечает особую концентрацию внутри коллектива. По словам бигмена, формат Кубка не оставляет права на ошибку.

Подготовка в целом обычная, но больше концентрации. Здесь все просто: если проиграл — вылетаешь. Поэтому готовимся конкретно к одному сопернику. Максим Сандул

По мнению игрока, ключом к успеху станут самоотдача и гибкость в тактике.

Днепр — очень опытная и хорошо сыгранная команда. Что может стать ключом к победе? Желание бороться за каждый мяч, работать, падать на паркет. Это простые вещи, но именно они решают такие матчи. Плюс нужно выполнять тренерские установки: если не работает план А — быстро переходить на план Б. Максим Сандул

Напоминаем, решающая стадия турнира сезона 2025/26 стартует в Ивано-Франковске уже в эту субботу, 14 марта.

Харьковские Соколы победили Киев-Баскет, Ровно вырвало победу в овертайме.