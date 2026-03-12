Юта Михайлюка проиграла Нью-Йорку, 30 очков Хардена не помогли Кливленду одолеть Орландо
Денвер разгромил Хьюстон
Юта – Нью-Йорк / Фото - NBA
12 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
Денвер разгромил Хьюстон. Клипперс уверенно обыграли Миннесоту.
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Кливленд 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33)
Новый Орлеан – Торонто 122:111 (29:30, 31:28, 33:25, 29:28)
Юта – Нью-Йорк 117:134 (41:26, 24:30, 29:40, 23:38)
Сакраменто – Шарлотт 109:117 (34:30, 28:29, 23:31, 24:27)
Денвер – Хьюстон 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24)
Клипперс – Миннесота 153:128 (38:27, 36:38, 35:33, 44:30)