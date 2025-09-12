Турция разгромила Грецию и пробилась в финал чемпионата Европы-2025
Самым результативным игроком у турок стал центровой Эрджан Османи, который набрал 28 очков
около 2 часов назад
Фото: FIBA
В Риге (Латвия) состоялся второй полуфинальный матч чемпионата Европы-2025 по баскетболу между сборными Греции и Турции.
Турки уверенно обыграли соперников со счетом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) и вышли в финал турнира.
Самым результативным в составе турецкой команды стал 27-летний центровой Эрджан Османи, который набрал 28 очков.
В финальном матче, который состоится 14 сентября, сыграют Германия и Турция.
