Денис Седашов

Разыгрывающий сборной Украины Денис Лукашов поделился мыслями о начале подготовки национальной команды к матчам квалификации чемпионата мира 2027 года против сборной Испании, а также рассказал о первых тренировках в составе команды. Слова приводит ФБУ.

По словам баскетболиста, будущий соперник традиционно остаётся одним из сильнейших в Европе, независимо от кадровых изменений.

Как всегда, Испания — это топовая сборная Европы. Неважно, что у них изменился состав на Евробаскете и сейчас, у них все равно топовая команда, топовый чемпионат и школа. Они будут максимально настроены, но и мы также. Денис Лукашов

Лукашов также оценил первые дни тренировочного процесса, отметив, что для него они имеют адаптационный характер после пропущенных предыдущих матчей.

Мы понемногу начали знакомиться, особенно это касается меня, поскольку я пропустил предыдущие матчи. Ребята уже знают некоторые взаимодействия, поэтому для меня первые тренировки были более ознакомительного характера. Мы понемногу начинаем чувствовать друг друга на площадке. Денис Лукашава

