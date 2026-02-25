«Испания остается топовой командой»: Лукашов — перед матчами отбора ЧМ-2027
Баскетболист поделился ожиданиями от матчей с испанцами
около 3 часов назад
Разыгрывающий сборной Украины Денис Лукашов поделился мыслями о начале подготовки национальной команды к матчам квалификации чемпионата мира 2027 года против сборной Испании, а также рассказал о первых тренировках в составе команды. Слова приводит ФБУ.
По словам баскетболиста, будущий соперник традиционно остаётся одним из сильнейших в Европе, независимо от кадровых изменений.
Как всегда, Испания — это топовая сборная Европы. Неважно, что у них изменился состав на Евробаскете и сейчас, у них все равно топовая команда, топовый чемпионат и школа. Они будут максимально настроены, но и мы также.
Лукашов также оценил первые дни тренировочного процесса, отметив, что для него они имеют адаптационный характер после пропущенных предыдущих матчей.
Мы понемногу начали знакомиться, особенно это касается меня, поскольку я пропустил предыдущие матчи. Ребята уже знают некоторые взаимодействия, поэтому для меня первые тренировки были более ознакомительного характера. Мы понемногу начинаем чувствовать друг друга на площадке.
Багатскис: «Испания такая команда, которая уважает только физическую игру – в этих матчах нужна агрессивность».