Денис Седашов

Сегодня, 2 марта, мужская сборная Украины проведет свой очередной матч в рамках отбора на чемпионат мира-2027. В городе Овьедо сине-желтые во второй раз за несколько дней встретятся со сборной Испании.

Где смотреть матч Испания — Украина

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Суспильне Спорт. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

Украинцы настроены на реванш после поражения, которого они потерпели от испанцев всего несколько дней назад. В первой игре в Риге сине-желтые уступили со счетом 66:86.

Напомним, три лучшие команды из квартета A выйдут во второй раунд квалификации чемпионата мира-2027. В настоящее время сборная Украины занимает второе место в группе, имея две победы в трех матчах.

Сборная Украины назвала состав на матч против Испании в отборе ЧМ-2027.